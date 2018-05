Sms-bom in zoektocht naar man die burgemeester met wapen bedreigde

Duizenden mensen hebben vandaag een sms'je gekregen van de politie met de vraag of ze meer weten over de bedreiging van de burgemeester van Voerendaal. Met deze sms-bom hoopt de Limburgse politie getuigen te vinden.

Burgemeester Wil Houben reed eind februari bij het plaatsje Klimmen toen een gemaskerde man uit de struiken kwam en op drie meter afstand een wapen op hem richtte. De burgemeester sloeg daarop op de vlucht. De Limburgse gouverneur Bovens noemde het de ergste bedreiging van een burgemeester in Nederland.

'Ingrijpend opsporingsmiddel'

De politie heeft nu met toestemming van het Openbaar Ministerie bij telecombedrijven zo'n 4500 telefoonnummers opgevraagd van mensen die op de bewuste dag in de omgeving waren. In de sms worden getuigen opgeroepen om informatie te delen.

De afgelopen maanden is via onder meer technisch onderzoek geprobeerd de zaak op te lossen, maar dat heeft niet geleid tot een aanhouding. "In aanvulling daarop is gekozen voor dit ingrijpende opsporingsmiddel", meldt de politie.

Naar aanleiding van de bedreiging werd burgemeester Houben dag en nacht beveiligd.