Vluchtauto liquidatiepoging Amsterdam uitgebrand teruggevonden

In Amsterdam-Zuid is vannacht een bestelwagen uitgebrand. De politie gaat ervan uit dat het busje is gebruikt als vluchtauto na de schietpartij in de wijk De Pijp gisteravond. Volgens de politie was dat een liquidatiepoging.

Rond 18.50 uur liep een man een horecagelegenheid binnen, waarna hij het vuur opende op een groepje mannen dat daar zat. Een van hen werd in zijn borst geraakt en raakte levensgevaarlijk gewond. Een andere man werd in zijn been geschoten, een derde in zijn schouder. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht.