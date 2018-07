Europese Commissie bedankt Rutte voor steun en herhaalt: Juncker had rugpijn

De Europese Commissie heeft premier Rutte en de Portugese premier Costa bedankt voor het assisteren van de zwalkende voorzitter Juncker tijdens de NAVO-top in Brussel woensdagavond. Juncker had moeite om op zijn benen te blijven staan. Rutte en Costa begeleidden hem na afloop terug richting het NAVO-gebouw.

Rutte verklaarde gisteren al dat Juncker last had van zijn rug. Vandaag greep de woordvoerder van de commissie tijdens een persmoment de gelegenheid aan om een einde te maken aan alle speculaties over de gezondheid van de voorzitter.

Volgens hem had Juncker last van een aanval van ischias, een vorm van zenuwpijn die begint in de rug en doorloopt naar het been. "Het was een zeer pijnlijke aanval, met krampen. Juncker had eerder al openlijk gezegd dat zo'n aanval de mogelijkheid om te lopen beperkte en dat was woensdag het geval."

Volgens de woordvoerder slikt Juncker medicijnen en voelt hij zich nu beter. Berichten in de media dat hij dronken was, noemt de woordvoerder smakeloos en oneerlijk. Hij zei er verder bij dat Juncker niet van plan is om het de komende tijd rustiger aan te doen.

Kijk hier hoe Juncker woensdag maar met moeite op de been bleef: