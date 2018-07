Juncker wankelt en wordt door wereldleiders overeind gehouden

Rutte werd gevraagd naar het gedrag van Juncker. Volgens de premier had Juncker last van zijn rug.

De Commissievoorzitter had gedurende het hele evenement toch een flinke glimlach op zijn gezicht. Volgens Rutte was dat omdat Juncker een man met "een goed humeur is". Ook zegt hij dat de rugproblemen bij Juncker al langer aanhouden. "Het is niet op enige manier levensbedreigend, maar het is een probleem waar hij last van heeft. Dan heeft hij pijnaanvallen."