Onderzoek naar misstand bij NFI, advocaten verontwaardigd

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft mogelijk fouten gemaakt bij onderzoeken naar moorden. Minister Grapperhaus heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die "een vermoeden van een misstand" onderzoekt.

De fouten zouden zijn gemaakt op de afdeling die zich richt op dodelijke slachtoffers van steek- en slagwonden. Het is niet bekend wat er is misgegaan op de afdeling, maar een medewerker van het NFI voelde zich genoodzaakt om als klokkenluider naar buiten te treden.

De commissie (bestaande uit drie hoogleraren) is overigens al een tijdje bezig. Minister Grapperhaus kondigde de commissie in april al aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Alarmslaan

De Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten vindt dat de minister groter alarm had moeten slaan. "Het NFI maakt rapporten waardoor mensen veroordeeld worden voor moord of doodslag, en op basis waarvan lange gevangenisstraffen worden opgelegd. Het is een wetenschappelijk, zeer gerenommeerd instituut dat wordt ingeschakeld in bijna alle grote zaken. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het in orde is", zegt voorzitter Jeroen Soeteman.

Hij vindt dat snel duidelijk moet worden om wat voor misstanden het gaat, zodat sommige zaken tegen het licht gehouden kunnen worden of kunnen worden stilgelegd. "Het kan zijn dat er nu mensen in de gevangenis zitten op basis van een rapport dat ondeugdelijk is."

Grapperhaus meldt alleen dat er een mogelijke misstand is op de betreffende afdeling, maar zegt niet waar die uit bestaat, zegt de voorzitter. "Hij had aan de bel moeten trekken bij de rechtelijke macht. Hier heeft de minister steken laten vallen."

Geld tekort of cultuur?

Het NFI klaagt al langere tijd over geldgebrek, waardoor er te weinig capaciteit is om aan de vraag te voldoen. Het instituut kreeg van het kabinet daarom 3 miljoen extra om externe deskundigen in te zetten, maar in april bleek dat het geld alweer op was.

Soeteman wil de problemen niet alleen afdoen door een gebrek aan geld. "De hele strafrechtketen heeft geld nodig. Dat vind ik een te gemakkelijke stap. Als klokkenluiders iets gaan melden, een mogelijke misstand, dan heeft dat niet met geld te maken, maar met gedragsregels of cultuur."