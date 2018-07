Dag van demonstraties in Verenigd Koninkrijk tegen bezoek Trump

In Londen demonstreren naar verwachting tienduizenden Britten tegen het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Ook in tientallen andere steden zijn demonstraties aangekondigd, onder meer tegen zijn immigratie- en klimaatbeleid en zijn bejegening van vrouwen.

In Londen hangt bij het parlementsgebouw een ballon in de lucht in de vorm van een 6 meter hoge, oranjekleurige, schreeuwende baby. Hij draagt een luier, heeft het hoofd van Trump en een smartphone om mee te twitteren.

22.500 euro

"We hebben dit met een paar vrienden in de kroeg bedacht", zei een van de initiatiefnemers tegen persbureau AP. "Dit is wat mensen moeten doen: bijeenkomen en bedenken hoe ze zich kunnen verzetten tegen rechts populisme en vreemdelingenhaat, die niet alleen in de VS maar ook in Europa aanwezig is." De ballon kostte 22.500 euro. Het geld is door crowdfunding bijeengebracht.

De Londense burgemeester Khan wilde het oplaten van ballon niet verbieden, net zo min als de demonstratie zelf. "De VS heeft altijd naast ons gestaan, als baken van tolerantie, oprechtheid en respect", zei Khan tegen AP. "Maar onze speciale relatie brengt met zich mee dat je je uitspreekt als je denkt dat waarden die je dierbaar zijn, worden bedreigd."