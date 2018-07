Nu toch geen zomerschool voor sommige vmbo-leerlingen: 'Het is een chaos'

Een onbekend aantal examenleerlingen van het VMBO Maastricht hoeft toch niet naar een speciale zomerschool. Voor hen, volgens de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs een "behoorlijke groep", is een toets niet meer nodig. De overige leerlingen moeten wel naar de zomerschool om de examens in te halen.

Het is opnieuw een wijziging in de plannen. Eerst waren de leerlingen geslaagd, toen weer niet. Toen moesten ze de maatschappijleertoets inhalen, toen weer niet. En nu is ook het plan voor de zomerschool voor een aantal leerlingen weer van de baan. "Het is een chaos", zegt onderwijscoach Ingeborg Dijkstra.

Ze staat veel van de Maastrichtse leerlingen bij die nu al weken in onzekerheid zitten. "Dit duurt nu al drie weken. Bijna elke dag gebeurt er weer iets. Ik maak me echt zorgen over die onduidelijkheid", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. Naast de verwarrende berichten over waar de leerlingen aan toe zijn, schort het ook aan de communicatie, zegt Dijkstra. "Er is weinig uitleg. Daar zit ook een groot deel van de frustratie bij de ouders en de leerlingen."

Goede afspraken

Hoewel de zomerschool voor sommigen van de baan is, betekent dat niet dat die leerlingen nu automatisch geslaagd zijn. Die horen op 31 augustus of ze wel of niet geslaagd zijn. Maar in Limburg is het nieuwe schooljaar dan alweer begonnen en moeten de leerlingen dus al zijn gestart met hun vervolgopleiding.

"En dat is dan ook het enige goede in deze zaak: er zijn goede afspraken gemaakt met de vervolgopleidingen. Daar mogen de leerlingen beginnen, ook al is het diploma nog niet in het bezit", stelt Dijkstra. "De behaalde cijfers blijven staan tot 1 januari en het merendeel kan het diploma in de tussentijd dus alsnog halen."

Het kost de gedupeerde leerlingen en ouders moeite zich daaraan vast te klampen, merkt Dijkstra. "De ouders vertrouwen het niet meer, omdat het steeds weer verandert. Bij de jongeren merk je vooral dat ze het vertrouwen in het systeem en in de volwassenen kwijtraken."