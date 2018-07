Zo veel vraag dat recruitmentbureau recruiter inschakelt voor recruiter

Zo zijn er recruiters die zich focussen op sectoren waarin de salarissen over het algemeen lager liggen, zoals onderwijs en de zorg. "Eerst dacht je er niet aan om een recruiter of headhunter in te huren voor een vacature met een salaris tussen de 30.000 en 50.000 euro", zegt Verbeeck. "Dat werkgevers in die sectoren inmiddels ook hulp zoeken, geeft aan hoe groot het personeelstekort is."

Ook een tekort aan recruiters

Naast het aantal bedrijven neemt ook het aantal recruiters binnen die bedrijven toe. "We zijn in een jaar tijd gegroeid van 100 naar 150 recruiters", zegt Lesley van Haren van Ambitious People. Ook kleinere bureaus groeiden flink. "Wij zijn afgelopen jaar gegroeid van 30 naar 40 recruiters", zegt Joris van den Beuken van Personato.

Door die groei merken bureaus zelf ook dat ze steeds lastiger aan geschikt personeel komen. Sterker nog: recruiters staan inmiddels zelf op het lijstje van 'krapte-beroepen' van het UWV.

Ook Verbeeck merkt dat vacatures voor recruiters steeds moeilijker te vervullen zijn. "We kregen recent nog een aanvraag van een recruitmentbureau die een recruiter wilde inschakelen om een geschikte recruiter te vinden."

Doorstromen

Voorlopig blijft er waarschijnlijk nog genoeg werk voor recruiters. "Het idee dat de vijver met geschikte kandidaten leeg raakt en daardoor het werk voor recruiters opdroogt, is een illusie", zegt Waasdorp. Volgens hem zijn er altijd geschikte kandidaten te vinden voor een baan. "Je ziet nu dat recruitmentbureaus zich gaan specialiseren, bijvoorbeeld in een bepaalde sector of in het aantrekken van buitenlands talent."

Mocht de economische groei wel tot een halt komen of zelfs teruglopen, dan zijn er volgens Waasdorp voor recruiters nog voldoende andere opties. "Velen zullen dan aan de slag gaan als loopbaancoach of doorstromen naar sales of HR."