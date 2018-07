Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours

Op verschillende plekken in de omgeving van chemisch bedrijf Chemours bevatten het slootwater en opgevangen regenwater sterk verhoogde concentraties van de chemische stoffen PFOA of GenX. Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds geïnformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in water van elf moestuinen in de omgeving van Chemours. PFOA is al enkele jaren vervangen door GenX, dat bij onder meer bij de productie van anti-aanbaklagen wordt gebruikt.

Geadviseerd wordt om uit voorzorg het slootwater en regenwater niet te gebruiken voor moestuinen of om door vee te laten drinken. De bodem van de moestuinen is wel geschikt om gewassen in te verbouwen. Chemours heeft de lozing van water waar GenX in zit de afgelopen tijd met 85 procent verminderd, werd gisteren bekend.

De locaties waar het water met de verhoogde concentraties is gemeten zijn twee sloten in Papendrecht, een sloot in Sliedrecht en een plek waar regenwater is opgevangen in Sliedrecht. Er zitten geen veehouderijen op de locaties.

Het onderzoek moet in september klaar zijn.