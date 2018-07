Buitenlandse truckers nemen nog te weinig rust, ruim 100 boetes uitgedeeld

Het is chauffeurs die rijden op de Europese wegen sinds dit jaar, na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, verplicht wekelijks minimaal 45 uur buiten hun cabine door te brengen.

Zo moeten de werkomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs verbeteren en tegelijk zou de concurrentie tussen de transportbedrijven gezonder worden.

De transportinspectie startte in januari een voorlichtingscampagne en informeerde de chauffeurs via folders in verschillende talen op alle grote verzorgingsplaatsen.

Strenger toezicht

Inmiddels is de inspectie bezig met het uitbreiden van die campagne. Ook moet er strenger toezicht komen op het aantal rusturen, onder meer door de samenwerking te zoeken met de transportbranche, Rijkswaterstaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

"Samen willen we zo de aandacht richten op de arbeidsomstandigheden van voornamelijk Oost-Europese chauffeurs. Zij zijn vaak lange tijd van huis en brengen hun weekenden door in hun voertuigen op Nederlandse parkeerplaatsen", aldus de inspectie.

Meer ongelukken

Uit cijfers van Stimva, de Stichting Incident Management Vrachtwagens, bleek dat het aantal ongelukken waarbij vrachtwagens waren betrokken vorig jaar sterk was gestegen. In 2016 werden 1000 ongelukken geregistreerd. Vorig jaar waren dat er een kleine 1500.

Bij 40 procent van die ongevallen was een buitenlandse vrachtwagenchauffeur betrokken.