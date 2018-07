Sterke stijging aantal ongelukken met vrachtwagens

Het aantal ongelukken waarbij vrachtwagens zijn betrokken, is vorig jaar sterk gestegen. In 2016 werden 1000 ongelukken geregistreerd, vorig jaar een kleine 1500. De cijfers zijn van Stimva, Stichting Incident Management Vrachtwagens.

Bij de ongelukken en pechgevallen op de Nederlandse snelwegen is in 40 procent van de gevallen een buitenlandse vrachtwagenchauffeur betrokken. Het gaat vooral om Polen (9 procent), Duitsers (5 procent) en Roemenen (5 procent).

Zo'n 13 procent van de vrachtwagens op de Nederlandse wegen heeft een buitenlands kenteken. Precieze cijfers over het aantal buitenlanders aan het stuur in vrachtwagens met een Nederlands kenteken en over het aantal kilometers dat buitenlandse truckers in Nederland maken, zijn er niet.

Onderzoek

De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland dringt aan op onderzoek naar de vraag waarom het aantal ongevallen met vrachtwagens zo sterk is toegenomen en waarom zoveel buitenlandse chauffeurs bij ongelukken en pechgevallen betrokken zijn. TLN heeft geen antwoord op de vraag naar de oververtegenwoordiging van buitenlandse chauffeurs in de cijfers.

Voorzitter Arthur van Dijk van TLN wil dat zijn organisatie een rol krijgt in dat onderzoek. Van Dijk heeft wel een idee waardoor het komt dat het aantal ongelukken zo is toegenomen. Hij denkt onder andere door telefoongebruik achter het stuur, in zowel vracht- als personenauto's. Van Dijk wijst ook op hufterig gedrag van chauffeurs van personenauto's, zoals het snijden van vrachtwagens.

Drukte

Drukte op de weg is volgens de Stimva de grootste oorzaak van de stijging van het aantal ongelukken. Omdat de economie goed draait, neemt het goederenvervoer flink toe.

Wat incidenten betreft was 2017 een recordjaar, maar het ziet ernaar uit dat de cijfers over dit jaar nog onrustbarender zijn. In de eerste helft van het jaar steeg het aantal incidenten met 20 procent.