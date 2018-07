Verwarring over luchtalarm bij brand Nunspeet

De beslissing om het luchtalarm in te zetten werd genomen omdat er veel overlast was van de rook. "We wilden dat mensen naar binnen gingen en deuren en ramen sloten. Dat is standaard de boodschap die je geeft als je het luchtalarm laat horen", zegt burgemeester Van de Weerd. Het alarm had voor een deel van Nunspeet te horen moeten zijn. De burgemeester denkt dat er in het gebied voor wie het alarm bedoeld was ongeveer 1000 mensen wonen.

Om 18.00 uur moest het luchtalarm afgaan, maar ook de burgemeester hoorde de sirenes niet. Wat er is misgegaan, wordt uitgezocht.

Chaotisch

Er waren volgens Omroep Gelderland mensen die klaagden over gebrekkige informatie tijdens de brand. "Bij zo'n calamiteit is de communicatie altijd een beetje chaotisch. Mensen krijgen vaak gefragmenteerd informatie binnen. Dat kan vervelend overkomen, maar dat kunnen we niet helemaal voorkomen", zegt de burgemeester.

Mensen die klachten hebben, kunnen dat aan de gemeente laten weten. De gebeurtenissen rondom de brand worden nog geƫvalueerd.