Niet tanken en zonder water de campingwinkel uit: lastig zo'n pinstoring

Reijenga besloot het toen maar bij een volgend tankstation te proberen, vijfhonderd meter verderop. "Daar kwam een vrouw naar buiten die in plat Haags accent vertelde dat ik daar ook niet kon tanken. Toen had ik wel een vermoeden wat er aan de hand was."

Voor Reijenga veroorzaakte de storing uiteindelijk geen grote problemen. "Ik was vlakbij huis en ga morgenochtend wel tanken." Toch vindt hij het wel vreemd. "Ik was wel verwonderd dat anno 2018 de hele wereld plat kan liggen op het gebied van betaalverkeer. Dat kost ook veel geld natuurlijk."

Eten in Parijs

Ook in het buitenland liepen Nederlanders tegen problemen aan. "We zaten lekker in Parijs te eten en ik wilde afrekenen, maar dat lukte niet", zegt Thijs Verhoeven. "Ik probeerde mijn pinpas en daarna mijn creditcard in het restaurant en de pinautomaat, maar beide keren gebeurde er niets."

"Die Fransen waren niet het makkelijkst, maar uiteindelijk konden we uitleggen dat er een storing in Nederland was." Andere gasten in het Parijse restaurant hadden geen last van de storing. "Er zaten alleen maar Fransen. En die hadden veel contanten bij zich, viel me op."

"Uiteindelijk hebben we een tijdje zitten wachten." Maar toen de storing bleef duren stelden ze bij het restaurant voor dat hij morgen maar terug moet komen om te betalen. "De rekening viel ook wel mee: 42 euro. Maar het is toch vervelend."

Water halen

Voor Remco Allertz die met vrouw en baby op vakantie is in Frankrijk, kwam de storing op een wel heel vervelend moment: zijn water was op, vertelt hij. Pas in de campingwinkel merkte Allertz dat pinnen niet meer lukte, contant geld had hij ook niet op zak. "Een pinstoring hoorden we al snel via de app, ook familie uit Canada kon niet meer pinnen."

"We zijn later toch maar gewoon uit eten gegaan en hopen dat we straks kunnen pinnen en anders moeten we afwassen." Allertz is er gelaten onder, maar noemt het ook een wijze les. "We vertrouwen blind op de elektronica, dat doe ik de volgende keer niet meer."