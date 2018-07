Werk maken van leeftijdsdiscriminatie, heeft het zin?

Auke ten Hoeve (60) had "te veel werkervaring", kreeg hij van YoungCapital te horen. Naar het traineeship als data-analist kon hij wel fluiten. En dat terwijl Ten Hoeve nog nooit als analist had gewerkt. Hij kwam tot de conclusie: ik word gediscrimineerd vanwege mijn leeftijd.

Ten Hoeve is niet de enige die last heeft van leeftijdsdiscriminatie in het sollicitatieproces. Het College voor de Rechten van de Mens meldde vandaag dat in 40.000 tot 60.000 van de 1,8 miljoen onderzochte vacatureteksten ouderen gediscrimineerd worden. In sommige gevallen is het duidelijk. Een vacature voor een pr-functie voor iemand tussen de 22 en 35 jaar mag niet. Maar ook vragen naar een 'jonge hond', 'schoolverlater' of 'starter' is niet toegestaan.

Nauwelijks meldingen

Toch kreeg het college vorig jaar slechts 182 meldingen van leeftijdsdiscriminatie in sollicitatieprocedures. "Leeftijdsdiscriminatie is sociaal geaccepteerd", zegt een woordvoerder van het college. "Maar daar moeten we echt vanaf."

Vakbond FNV is het daarmee eens. "Zeker als het heel duidelijk is, sturen we onze leden altijd door naar het college", zegt bestuurder Maaike Zorgman. "Werkloosheid onder ouderen neemt al minder snel af dan onder andere groepen. Het moet niet zo zijn dat werkgevers dat op een dergelijke manier nog versterken."

Ten Hoeve besloot wél naar het college te stappen. Hij solliciteerde als proef bij YoungCapital, omdat hij al vermoedde dat ouderen vanwege hun leeftijd geen kans zouden maken. "Ik begeleid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus ook senioren", vertelt Ten Hoeve. "Veel bedrijven willen tegenwoordig data-analisten, dus een traineeship leek mij een mooie kans voor werkeloze senioren." Toen hij zelf ondervond dat zestigers geen kans maken, hoopte hij het bedrijf via het college ertoe aan te zetten hun vacatures toch open te stellen voor ouderen.

De melding leidde, samen met 28 andere gevallen, tot een procedure waarin het college zich uitsprak over leeftijdsdiscriminatie. In dit geval: "YoungCapital heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt."

Geen juridische kracht

Alle oordelen verschijnen op de website van het college. Dit jaar maakten onder meer PostNL en Dorpshuis "De Biezen" zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie tijdens de sollicitatieprocedure. Naast de publieke schandpaal krijgen de discriminerende bedrijven geen straf. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn juridisch niet bindend.

Ten Hoeve ondervond dat ook. "YoungCapital trok na de uitspraak gewoon een lange neus. Er veranderde niets", zegt hij. "Dat is buitengewoon ernstig. Een van de uitdagingen in Nederland is mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. YoungCapital verpest op deze manier moedwillig kansen voor deze groep. Het bestuur en de Raad van Toezicht zouden moeten terugtreden." YoungCapital beraadt zich nog op een reactie, laat het bedrijf weten aan de NOS.

Welk doel bereik je?

Wie een bedrijf toch tot actie wilt dwingen, kan naar de rechter stappen. "Met een kort geding kun je proberen af te dwingen dat de vacature wordt aangepast", zegt arbeidsrechtsadvocaat Sander Schouten van AMS Advocaten. "Maar de vraag is welk doel je daarmee bereikt. Als je vervolgens aan de sollicitatietafel zit en de werkgever zegt: 'goh, u was diegene die een procedure aanspande', dan maak je waarschijnlijk ook niet veel kans op de baan."

Een andere mogelijkheid is een schadevergoeding te eisen van het bedrijf. "Dat is heel moeilijk en eigenlijk vaak niet haalbaar", zegt Schouten. "We zijn geen Verenigde Staten waar de rechter schadevergoedingen geeft om een bedrijf te straffen. Hier gaat het om daadwerkelijke schade. Je moet dus kunnen aantonen dat je zonder je leeftijd wel was aangenomen. Dan kan je uitrekenen hoeveel loon je hebt misgelopen."

Voor Ten Hoeve was dat dan ook de reden om niet naar de rechter te stappen. "Voor de rechter aantonen dat je materieel benadeeld bent is te moeilijk. Het zou beter zijn dat het College voor de Rechten van de Mensen kon handhaven."