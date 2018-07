Waterschap in Achterhoek verbiedt gebruik van oppervlaktewater

Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem verbiedt per direct het gebruik van oppervlaktewater. Het is in de Achterhoek al zeker dertig jaar niet zo droog geweest als nu.

Het verbod dat door het waterschap is opgelegd betekent dat er geen water uit beken, rivieren, vijvers en sloten mag worden gehaald. De hoeveelheid oppervlaktewater nam de laatste tijd al erg af, maar wordt nu echt schaars. "Een tekort aan water in het stedelijk gebied kan leiden tot problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid."

Stinken

Doordat het water warmer is dan gebruikelijk, zitten er meer bacteriƫn in. Water kan er volgens het waterschap vies uit gaan zien en gaan stinken.

Het verbod geldt voor bedrijven en particulieren. De brandweer mag het water wel gebruiken om te blussen. Het waterschap ziet scherp toe op naleving van het verbod. Overtreders kunnen een boete krijgen van 500 euro. Er geldt geen verbod op het onttrekken van grondwater. Daar is geen tekort aan.

Waterschap Rijn en IJssel verzorgt het waterbeheer in de Achterhoek, het zuidoosten van de Veluwe en het zuiden van Overijssel, meldt Omroep Gelderland.

Andere waterschappen

Er zijn ook andere waterschappen die maatregelen hebben genomen vanwege de droogte. Het is echter niet bij elke instantie even duidelijk voor wie het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater precies geldt.

Bij Waterschap Vechtstromen, dat over delen van Drenthe, Overijssel en Gelderland gaat, is het gebruik van oppervlaktewater in sommige gebieden verboden. Dat geldt ook voor Waterschap Vallei en Veluwe. Voor welke gebieden het verbod precies geldt, is hier te zien.

Waterschap Aa en Maas heeft ook een verbod ingesteld, dat geldt voor het besproeien van landbouwgrond. Ook in delen van Brabant en Limburg geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater.