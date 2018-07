Stakingen bij AkzoNobel, feest en open dag Hengelo geschrapt

Tientallen medewerkers van AkzoNobel in Hengelo staken. Ze willen een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar en 400 miljoen euro extra voor het pensioenfonds. Er stonden dit weekend een personeelsfeest en open dag gepland om het honderdjarige bestaan van de zoutwinning in Twente te vieren, maar die gaan nu niet door.

Het personeel in de zoutfabriek staakt omdat AkzoNobel niet akkoord ging met een cao-ultimatum van de vakbonden, dat verliep afgelopen vrijdag. Er zijn dit weekend nog wel gesprekken geweest, maar die boden niet genoeg opening om tot een oplossing te komen, stelt FNV.

Schade

Als gevolg van de staking in Hengelo is de zoutproductie verlaagd. "De impact is ongeveer 20 procent. De productie ligt dus niet stil zoals andere media melden", zegt een woordvoerder van AkzoNobel in een reactie tegen de NOS.

Gisteren werd gestaakt bij twee verffabrieken van AkzoNobel in Sassenheim en Wapenveld. De productie in Sassenheim lag daardoor wél stil. In Wapenveld werd de productie met 50 procent verlaagd als gevolg van de staking.

AkzoNobel benadrukt dat het overgrote deel van de medewerkers niet staakt. Volgens het chemiebedrijf staken 35 van de 400 medewerkers op de locatie in Hengelo. "In Sassenheim ging het om 150 tot 200 van de 1400 medewerkers. In Wapenveld staakten 50 van de 150 werknemers."

Onverwacht

Volgens vakbond FNV kwam AkzoNobel eerder met een onverwacht eindbod, "zonder dat daar cao-onderhandelingen aan vooraf waren gegaan".

"Het was een voorstel", zegt een woordvoerder van AkzoNobel."We willen in gesprek met de bonden om die voorstellen te bespreken. Maar de bonden hebben ervoor gekozen direct te gaan staken."

Of er na vandaag nieuwe acties volgen, is nog niet bekend. Vanmiddag zal er opnieuw gepraat worden met de bonden, zegt AkzoNobel. "Morgen is er een actiebijeenkomst, dan wordt er besproken of er meer acties komen", zegt een woordvoerder van de FNV.

De cao geldt volgens AkzoNobel voor alle 5000 Akzo-werknemers in Nederland.