Thaise reddingsoperatie dreigde te mislukken

Het grootste obstakel kwam vlak voor het basiskamp in Kamer 3: een U-bocht in een spleet van 38 centimeter hoog, waar ze in het donker overeen moesten klimmen. Duikers vergelijken het met een tocht door de zwanenhals van een wc.

Menselijke ketting

Vanuit Kamer 3 werden de jongens door een menselijke ketting doorgegeven op stretchers, 1500 meter lang. "Ze zullen door 150 paar handen zijn gegaan", schatte een duiker.

Op dat laatste stuk moesten de jongens hun duikmaskers ophouden, omdat het zuurstofgehalte in de grot zo laag was door alle reddingswerkers. Ook kregen ze een zonnebril tegen het daglicht en een mondkap om infecties te voorkomen.

Gezond

Op een persconferentie over de gezondheid van de Thaise voetballers is bekendgemaakt dat het goed met ze gaat. Ze zijn niet ziek, maar zijn in de grot wel twee kilo lichaamsgewicht kwijtgeraakt.

Zes jongens hebben een lichte longinfectie overgehouden aan de tijd in de vochtige grot. Daarvoor moeten ze nog een week medicijnen slikken.

De jongens zullen snel hun familie mogen zien, al moeten zij in eerste instantie nog wel op afstand blijven om te voorkomen dat ze de verzwakte jongens besmetten.