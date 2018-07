Waarom stemmen we in 2030 nog niet elektronisch?

Het stemgeheim maakt het bij elektronisch stemmen ook moeilijker om fraude op te sporen. Ter vergelijking: als jouw bank een 'verdachte' transactie ontdekt met je creditcard, kan je bank contact met je opnemen of je kaart blokkeren. Dat komt doordat internetbankieren niet anoniem is, zoals stemmen. Bij verkiezingen waarbij elektronisch wordt gestemd, kan iemand inbreken in het systeem, de stemmen manipuleren en daarna zijn sporen wissen.

Digitale manipulatie

Niet voor niets schreef minister Ollongren vorige maand al in een brief aan de Tweede Kamer dat digitale manipulatie bij elektronisch stemmen niet is uit te sluiten. Volgens haar is inmiddels duidelijk dat "statelijke actoren" de intentie en capaciteit hebben om zich via digitale middelen te mengen in onze verkiezingen. Daarom wil ze alleen gaan experimenteren met het elektronisch tellen van op papier uitgebrachte stemmen.

Computerbeveiliger Prins onderschrijft dat: "Bij je belastingaangifte hoef je niet bang te zijn dat een buitenlandse overheid deze manipuleert. Bij verkiezingen zien we dat in ieder geval één land actief bezig is om verkiezingen digitaal te manipuleren."