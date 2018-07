Het raadgevend referendum behoort nu echt definitief tot het verleden

De Eerste Kamer heeft voor afschaffing gestemd van het raadgevend referendum, nadat de Tweede Kamer dat al eerder had gedaan. Vorige week bleek al in een debat in de senaat dat er een krappe meerderheid is die af wil van de omstreden volksraadpleging.

De 38 senatoren van de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de twee senatoren van de SGP stemden voor de wet van minister Ollongren die de afschaffing regelt.

De hele D66-fractie stemde uiteindelijk voor afschaffing. Die partij kreeg in het debat veel kritiek. Oppositiepartijen merkten op dat D66 ooit stond voor democratische vernieuwing en van oudsher een pleitbezorger was van referenda.

Sinds de invoering in 2015 zijn er twee raadgevende referenda gehouden: één over het verdrag met Oekraine en één over de Inlichtingenwet.