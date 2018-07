Geredde Thaise jongens 'eten veel' en zijn gezond

De acht jongens die tot nu toe zijn gered uit de grot in Noord-Thailand zijn in goede gezondheid. "Geen van hen heeft koorts", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Ook hebben ze geen problemen met hun zicht, na een verblijf van twee weken in de donkere grot.

De jongens worden de komende dagen nog wel onderzocht, psychisch en lichamelijk. Ze moeten zeker een week in het ziekenhuis blijven. Als ze geen infectie blijken te hebben, mag er familie bij ze op de kamer.

De voetballers zeggen geen dieren te hebben gezien in de grot, waardoor het risico op rabiƫs of hondsdolheid beperkt is. In de grot is wel een bepaald soort schimmel, die mogelijk hun longen heeft aangetast. "Voor dat onderzoek wordt specialistische hulp uit het buitenland ingezet", zegt correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal.

De vier jongens die als eerste werden gered, op zondag, kregen gisteren al wel bezoek. Maar de familieleden moesten achter glas blijven.

Pittig eten

Volgens de woordvoerder heeft het viertal veel honger. "Ze hebben veel eten nodig." De jongens eten normaal voedsel, maar mogen geen pittig eten. Verder maakte hij bekend dat de eerste vier geredde jongens kunnen staan en rond hun ziekenhuisbed kunnen lopen. "Dat zegt iets over hoe verzwakt ze waren", zegt De Vries.

De eerste vier jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. De tweede groep is tussen de 12 en 14. Over hen was de woordvoerder minder mededeelzaam. Alle acht liggen ze in het ziekenhuis van Chiang Rai, zo'n 60 kilometer van de grot.

5 nog in grot

In de grot zitten nog vier jonge voetballers en hun coach. De verwachting is dat de reddingswerkers vandaag verdergaan.

De jongens en hun trainer zitten al meer dan twee weken vast. Ze werden verrast toen de grot door zware regenval deels onder water liep.

Dit is de route die de vier jongens en hun coach die nog in de grot zijn moeten afleggen: