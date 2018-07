Ook Boris Johnson stapt op, Brits kabinet wankelt

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zijn ontslag ingediend bij premier May. Downing Street heeft het vertrek van Johnson bevestigd.

De populaire conservatieve bewindsman is het al langer grondig oneens met het voorgenomen brexit-beleid van May, zo liet hij geregeld blijken. Gisteren maakte brexit-minister Davis ook al zijn vertrek bekend uit onvrede met de gematigde koers van May, die een 'zachtere' brexit nastreeft dan hardline Tories zoals Davis en Johnson voorstaan.

Het vertrek van Johnson kwam een half uur voordat premier May in het Lagerhuis haar nieuwe brexit-plannen toelicht.

Johnsons opvolger wordt op korte termijn bekendgemaakt, staat in een verklaring van Downing Street, de residentie van premier May. Gevolgd door: "De premier bedankt Boris voor zijn werk".

Afwezig

Eerder vandaag werd al hardop gespeculeerd over Johnsons vertrek, onder meer omdat hij niet kwam opdagen bij een persconferentie en een overleg. De Britse media schrijven al sinds het aantreden van May, in juli 2016, dat Johnson aast op haar plek als premier en leider van de Conservatieven. Ook andere conservatieve politici zouden aan de poten van May's stoel zagen.

May maakte vrijdag, na een 12 uur durend overleg met haar bewindslieden, bekend dat de regering het eens was geworden over de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk volgend jaar afscheid neemt van de Europese Unie. Die eensgezindheid werd direct ondergraven door dissidente geluiden, en door het vertrek van Davis, twee dagen later. De positie van de zwaar beproefde May lijkt dan ook onhoudbaar na het vertrek van Johnson.