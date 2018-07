Poolse professor nonchalant over zijn tv-kat: 'Doet 'ie altijd'

Het was niet de eerste keer dat kat Lisio op de schouders van de Poolse wetenschapper Jerzy Targalski sprong, maar wel de eerste keer tijdens een interview met internationale media. De kat verstoorde een interview met Targalski door Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma. Een clip van het moment, dat overigens niet op televisie werd uitgezonden maar in de blooper-bak belandde, is al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. Nu reageert de Pool zelf op de video. "Ik hoop dat het de volgende keer weer gebeurt."