Drentse N34 omgedoopt tot Hunebed Highway

Drenthe richt zich met de Hunebed Highway op Nederlanders, maar ook op de Chinese toeristenmarkt. "Chinezen zitten nu vaak in Giethoorn en Amsterdam, waar het overvol is. We merken dat Drenthe enorm in trek is, want wil je echt even tot rust komen, dan is Drenthe een alternatief."

Eind mei begon het Drentse charmeoffensief om Chinese toeristen te verleiden, toen een week lang Chinese touroperators door de provincie werden rondgeleid.

Zo werd onder meer een bezoek gebracht aan monumentendorp Orvelte: