Drenthe wil Chinese toerist lokken: 'Hier hebben we rust, dorpjes en natuur'

Trekpleisters zoals Amsterdam en het Overijsselse dorp Giethoorn hebben langzamerhand genoeg van de vele toeristen die jaarlijks langskomen, maar in Drenthe kunnen ze buitenlandse bezoekers goed gebruiken. Daarom heeft de provincie deze week een bus vol Chinese touroperators op bezoek.

'Er is nog ruimte'

"Drenthe is een toeristische provincie. Het is belangrijk voor onze economie en de leefbaarheid op het platteland", zegt gedeputeerde Henk Brink. "We denken dat er nog ruimte zit in de toeristische markt." Volgens Brink heeft zijn provincie Chinese toeristen een hoop moois te bieden. "Het hunebedcentrum, radiosterrenwacht Westerbork, historische dorpjes, rust en mooie natuur bijvoorbeeld."

Het is de bedoeling dat de Chinese touroperators straks Europese reizen zullen aanbieden waarin ook Drenthe als bestemming is opgenomen. Initiatiefnemer Jaap Alkema is niet bang voor concurrentie van bezienswaardigheden in Amsterdam. "De hoofdstad zullen ze ook willen zien, maar hier leren ze een andere kant van Nederland kennen."

In de video zie je hoe de touroperators worden ontvangen in het monumentendorp Orvelte.