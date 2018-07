'Gedragsverandering nodig bij bezitters elektrische auto's'

Een mogelijk probleem is overbelasting van het elektriciteitsnet. "We hebben een degelijk net in Nederland en dat kan ook een hoop aan, maar niet als elektrisch rijden groot wordt en we allemaal in dezelfde uren willen opladen."

Daarnaast zou elektrisch rijden niet zo milieuvriendelijk zijn als het misschien lijkt, als iedereen rond dezelfde tijd de stekker aansluit. "Als er heel veel vraag is, red je het niet met het aanbod van wind- of zonne-energie en moet je gaan bijstoken in kolencentrales", zegt Nieuwenhuis. "Dan zorg je alsnog voor een enorme extra uitstoot. Het zou een gemiste kans zijn van het elektrisch rijden."