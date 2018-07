Politieagenten voeren actie: minder boetes

Fietsers zonder licht, foutparkeerders en wildplassers hebben de komende tijd een kleinere kans dat ze een boete krijgen. Leden van de politiebonden voeren vanaf vandaag actie tegen de cao-voorstellen van de politietop. De bonden roepen agenten op om kleinere overtredingen af te doen met een waarschuwing.

Volgens de bonden worden agenten "als citroenen uitgeknepen". Ze vinden dat er te veel werk moet worden gedaan met te weinig mensen. Een andere klacht is het voorstel dat politiemensen straks geen 9-uursdiensten meer mogen draaien, waardoor ze vijf keer in de week moeten werken in plaats van vier. En de top wil 55-plussers niet meer automatisch vrijstellen van nachtdiensten.

'3,5 procent erbij'

Daarnaast vinden de bonden het een slecht idee van minister Grapperhaus om "de plaats van tewerkstelling te vergroten". Dat komt erop neer dat een agent op elk bureau kan worden geplaatst dat binnen één uur rijden van zijn of haar woonplaats ligt. Verder gaat het ook gewoon om geld: de bonden eisen 3,5 procent meer loon en een hogere kilometervergoeding.

Overigens kunnen burgers die een overtreding begaan er niet zomaar vanuit gaan dat ze geen bon krijgen. Het blijft een gok, want niet alle agenten doen mee aan de actie. Daarnaast vinden de vakbonden dat er alsnog een bekeuring moet worden uitgedeeld als iemand opzettelijk misbruik maakt van het coulancebeleid.