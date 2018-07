'Wittebroodsweken Noord-Korea en VS lijken voorbij'

"Productieve" gesprekken, vond de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. "Gangsterachtige eisen", zei Noord-Korea enkele uren na zijn vertrek. Zo'n 3,5 week na de handdruk tussen Donald Trump en Kim Jong-un vertoont het akkoord tussen beide landen barsten.

Minister Pompeo was twee dagen in Pyongyang om de afspraken uit de intentieverklaring van 12 juni uit te werken. Op bepaalde vlakken is er volgens hem "grote vooruitgang" geboekt. Maar niet over het belangrijkste onderwerp: denuclearisatie.

"Dat zat er aan te komen", zegt Oost-Azië-correspondent Marieke de Vries. Denuclearisatie is namelijk een rekbaar begrip. Het wordt door Noord-Korea en Amerika anders geïnterpreteerd.

'Laat nou eens wat zien'

De VS wil dat het regime in Pyongyang al zijn kernwapens "onomkeerbaar" en "verifieerbaar" opgeeft. Maar dat staat niet letterlijk in het slotakkoord van de top tussen Trump en Kim. Daar staat alleen de vage omschrijving dat Noord-Korea zich "committeert aan de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland".

Pompeo hoopte bij zijn derde bezoek aan Pyongyang concrete afspraken te maken. Bijvoorbeeld over een tijdsplanning voor ontmanteling of over een inventarisatie van alle Noord-Koreaanse atoomwapens. "Pompeo stond onder druk en heeft wellicht gezegd: laat nou eens wat zien", zegt De Vries.