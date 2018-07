Recordaantal caravans en campers in Nederland vlak voor zomervakantie

De caravan en de camper zijn populairder dan ooit. Volgens brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) waren er op 1 juli, vlak voor de zomervakantie, ruim 550.000 caravans en campers in Nederland. Uit cijfers van de twee organisaties blijkt dat bijna 4 miljoen Nederlanders een of meer keer per jaar kamperen.

"Nog nooit hadden de Nederlanders zoveel kampeermiddelen in bezit", zegt secretaris Hans Louwers van KCI. "En dan tellen we nog enkel de gekentekende caravans en campers. Als we daar ook nog de lichte caravans onder eigen kenteken, de vouwwagens en alle tenten bij tellen, dan komen we naar schatting uit op een aantal van anderhalf miljoen kampeermiddelen."

Het aantal kampeerauto's is volgens de organisaties de afgelopen tien jaar verdubbeld naar 115.359 en qua caravans (437.442) is Nederland samen met Zweden de koploper van Europa.

Ouderen met geld

Vooral onder vermogende ouderen doet de camper het goed. "Het gros wordt gekocht door mensen met tijd en geld, dus dan kom je op de groep van 60 tot 65. Die zijn de afgelopen jaren wat voorzichtiger geweest, maar zijn minder beïnvloed door de crisis van 2008." Ook bij jonge gezinnen ziet KCI een lichte stijging van het aantal caravans.

Louwers verklaart de stijging ook door nieuwe bouwtechnieken. "Het komt ook door de industrie. Caravans worden steeds lichter, waardoor ze ook achter lichtere auto's kunnen worden gehangen, bijvoorbeeld hybride voertuigen."

In de rest van Europa ziet hij een vergelijkbare trend, al blijft die volgens de cijfers nog achter op Nederland. "We waren altijd al een reislustig volkje, maar werden in het buitenland wel altijd vreemd aangekeken als we met de caravan de camping op kwamen rijden." Nu ziet Louwers in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, ook een groeiende interesse in de camper en caravan.

Frankrijk, Duitsland, maar ook Gelderland

Jaarlijks zijn er 2,5 miljoen kampeervakanties in Nederland en 2,7 miljoen in het buitenland. De populairste bestemmingen buiten Nederland zijn Frankrijk (1.093.000 vakanties), Duitsland (348.000) en Italië (315.000). Binnen Nederland doet Gelderland het met iets meer dan een half miljoen vakanties goed, gevolgd door Overijssel en Noord-Brabant met ruim 300.000 vakanties.