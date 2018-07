Geld voor kleinere varkenssector om zo stankoverlast tegen te gaan

Het kabinet steekt 200 miljoen euro in de verkleining van de varkenssector in gebieden waar stankoverlast bestaat door de hoeveelheid stallen.

Het geld gaat naar varkenshouders die willen stoppen en varkenshouders die door innovatie de uitstoot omlaag willen brengen.

Minister Schouten van Landbouw: "We ondersteunen varkensbedrijven die willen stoppen, we stimuleren innovaties en investeringen in nieuwe stalsystemen die de uitstoot van stoffen zoals methaan, fijnstof en ammoniak voorkomen."

Ook is er geld voor innoverende pluimveehouders en melkgeitenhouders die met nieuwe technieken de uitstoot van schadelijke stoffen en andere overlast willen aanpakken.

Begin 2019 worden de precieze regelingen bekend zodat landbouwbedrijven kunnen kijken of ze ervoor in aanmerking komen.