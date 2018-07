VS en Noord-Korea vormen werkgroepen voor denuclearisatie

Functionarissen van Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn begonnen met het vormen van werkgroepen die invulling moeten geven aan de praktische details van de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is in Pyongyang om te praten over de denuclearisatie, waar president Trump en Kim Jong-un vorige maand een akkoord over sloten tijdens hun historische ontmoeting.

De gesprekken tussen Pompeo en de functionaris van het regime van Kim Jong-un duurden naar verluidt zo'n drie uur. Daarin zou Pompeo, naast de nucleaire kwestie, ook hebben gevraagd om stoffelijke overschotten van Amerikanen die in de jaren vijftig bij de Koreaanse Oorlog omkwamen terug naar de Verenigde Staten te sturen.

Pompeo is twee dagen in Pyongyang geweest. Vanuit daar reist hij door naar Tokio, vervolgens naar Vietnam (8 en 9 juli), Abu Dhabi (9 en 10 juli), en is hij op 10 juli bij de NAVO-top in Brussel.