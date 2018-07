Kabinet wil plaatsen spiraaltje in abortuskliniek vergoeden

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil hulp voor mensen met een stervenswens graag zo snel mogelijk regelen, maar prijst zich gelukkig dat het onderzoek nog in de eerste helft van de kabinetsperiode wordt afgerond, zoals ook was afgesproken.

"Het is zeer waardevol dat het kabinet deze stap nu zet", zegt Dijkstra. "Het moet eind volgend jaar antwoord geven op elementaire vragen waardoor we duidelijkheid krijgen over omvang, leeftijd en wensen van deze doelgroep." Nederland is voor zover bekend het enige land ter wereld waar een onderzoek loopt naar voltooid leven.

Ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is tevreden dat het kabinet een vervolg heeft gegeven aan de afspraken uit het regeerakkoord. "ChristenUnie is blij dat het kabinet behoedzaam te werk gaat op onderwerpen waar die behoedzaamheid ook nodig is, en het gesprek over medische ethiek met de samenleving wil aangaan."

Initiatiefwet

Dijkstra liet eind vorig jaar weten graag een initiatiefwet in te dienen over voltooid leven. De wet moet het mogelijk maken dat ouderen euthanasie kunnen krijgen, ook als ze nog gezond zijn. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei dat het "onverstandig" zou zijn haast te maken met het onderzoek. Hij noemde euthanasie bij voltooid leven eerder levensgevaarlijk.

Mocht het onderzoek uitwijzen dat er onder ouderen behoefte is aan stervenshulp bij voltooid leven, zal er niet meteen een wet komen. Volgens het kabinet moet onder meer eerst een maatschappelijk debat worden gevoerd. Op die manier zou het besluit het einde van de kabinetsperiode niet halen.

De betrokken partijen gaan maandag opnieuw met elkaar om de tafel. De nota Medische Ethiek wordt komend najaar in de Tweede Kamer besproken.