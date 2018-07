Pompeo 'met Elton Johns Rocket Man' naar Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, is in Noord-Korea om te praten over de invulling van de afspraken die president Trump ruim drie weken geleden in Singapore maakte met Kim Jong-un. Internationale media melden dat hij als geschenk een cd met het nummer Rocket Man van Elton John bij zich heeft, vergezeld van een brief van Trump. Een Zuid-Koreaanse krant zegt dat van bronnen in Washington te hebben gehoord.

Trump maakte Kim vorig jaar uit voor "little rocket man", terwijl hij Noord-Korea met vernietiging bedreigde. Kim noemde Trump daarop "een geestelijk ontspoorde oude gek".

Trump kwam bij hun ontmoeting op de woordenwisseling terug, waarbij Kim gezegd zou hebben dat hij het nummer nog nooit gehoord had. Trump zou daarom Pompeo op diens derde reis naar Pyongyang de cd hebben meegegeven.

Bizar

Het zou niet het eerste bizarre geschenk van Trump aan Kim zijn. Volgens de Britse krant The Guardian gaf hij hem in Singapore een video die was gemaakt als een trailer in Hollywoodstijl. Trump en Kim werden daarin neergezet als schrijvers van een nieuw hoofdstuk in de wereldgeschiedenis - "twee mannen, twee leiders, één doel".

Of Pompeo een ontmoeting met Kim krijgt, is niet duidelijk. Hij werd op het vliegveld verwelkomd door Kim Yong-chol, vertrouweling van Kim Jong-un, en minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho, met wie hij eerder de topontmoeting tussen de twee leiders voorbereidde.

Enkele details

Pompeo heeft gezegd dat hij zal proberen "enkele details in te vullen" van de afspraken tussen Trump en Kim.

Kim beloofde "te werken naar denuclearisatie", maar zei er niet bij hoe en wanneer dat zou gebeuren. Sindsdien hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten informatie gekregen waaruit zou blijken dat Noord-Korea helemaal niet ontwapent, maar juist opnieuw werkt aan uraniumverrijking - hoogverrijkt uranium is essentieel voor het maken van kernwapens.

Pompeo zal op zijn minst een lijst van nucleaire locaties en activiteiten en van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal willen krijgen. Dan nog blijft de vraag: hoe kan worden gecontroleerd of de overhandigde gegevens overeenkomen met de werkelijkheid?

Mooie toekomst

Pompeo zal ook concrete afspraken willen maken over Kims belofte om de resten van Amerikaanse militairen terug te geven die in de jaren 1950-1953 zijn gesneuveld in de Korea-oorlog. Noord-Korea zou de resten van 200 Amerikanen hebben, maar wanneer die teruggegeven worden en hoe wordt vastgesteld dat het echt om Amerikanen gaat, is onduidelijk. Ook daarover zijn geen heldere afspraken gemaakt.

Trump doet in elk geval of hij er vertrouwen in heeft. Hij belde Pompeo terwijl die op weg was naar Noord-Korea en zei dat hij gelooft dat Kim "een andere, mooiere toekomst voor het volk van Noord-Korea ziet". "We hopen allebei dat dat waar is", twitterde Pompeo.