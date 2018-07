Abortus inzet in strijd om Hooggerechtshof VS

Maandag is het zover, dan maakt president Trump bekend wie hij voordraagt als nieuwe rechter voor het Hooggerechtshof. Van de oorspronkelijke lijst met 25 kandidaten zijn er nog drie over. Welke kandidaat het gaat worden is onduidelijk, maar nu is al duidelijk dat het benoemingsproces in elk geval een flink gevecht zal worden.

De aandacht richt zich nadrukkelijk op het recht op abortus. Sinds het Hooggerechtshof dat recht in 1973 bevestigde in de beroemde zaak Roe v. Wade, proberen tegenstanders het teruggedraaid te krijgen. Nu de gematigde rechter Kennedy opstapt, bestaat de kans dat de rechters zullen toestaan dat staten zelf bepalen of abortus toegestaan is.

Trump heeft in het verleden gezegd rechters te willen benoemen die tegen abortus zijn, maar heeft ook aangegeven kandidaten er niet rechtstreeks over te zullen bevragen. Praten over specifieke zaken wordt gezien als ongepast, omdat de onafhankelijkheid van de rechter dan in het geding komt.

Aanval geopend

Op dit moment weegt de president Amy Coney Barret, Brett Kavanaugh en Raymond Kethledge. Zij werken nu alle drie als federale rechter. Barret zou de meest opvallende keuze zijn. Sinds Ronald Reagan in 1981 Sandra Day O'Conner als eerste vrouwelijke rechter benoemde, heeft geen enkele Republikeinse president nog een vrouw benoemd als rechter van het Supreme Court. Vanwege haar geslacht zal er nog meer aandacht zijn voor haar abortusstandpunt, dat we nu overigens nog niet kennen.

Voor de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, was het afgelopen week reden om de aanval op Barret te open. Volgens Schumer vormt zij niet alleen een bedreiging voor het in stand houden van Roe v. Wade, maar ook voor Obamacare.