Celstraffen voor verduisteren miljoenen bij Belastingdienst

De rechtbank in Arnhem heeft een medewerker van de Belastingdienst tot een celstraf van vier jaar veroordeeld wegens verduistering van miljoenen euro's. Een medeplichtige kreeg een celstraf van drie jaar en tien maanden.

De 55-jarige man uit Duiven had in 2014 als medewerker van de fiscus toegang tot de computersystemen. Uit onvrede over reorganisaties kwam hij op het idee om zijn werkgever een groot geldbedrag afhandig te maken. "Ik zat toen te denken: het sluit hier over anderhalve maand en dan komt niemand er meer achter", verklaarde hij tijdens het proces.

Voor de uitvoering schakelde hij een 58-jarige plaatsgenoot in. Diens bedrijven kregen via de hoofdverdachte een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro opgelegd. Dat geld werd in 41 boekingen overgemaakt, omdat een groot bedrag ineens in de gaten zou lopen.

Het kwam toch uit, omdat de Rabobank de verdachte boekingen ontdekte en alarm sloeg. De medeplichtige had toen al 19,4 miljoen euro naar twee rekeningen in Turkije weggesluisd. Die rekeningen zijn geblokkeerd, maar het geld is nog altijd niet terug, omdat het contact met de Turkse autoriteiten niet soepel verloopt.