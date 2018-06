Verduisterde miljoenen Belastingdienst nog steeds niet terug

Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen een medewerker van de Belastingdienst die bijna twintig miljoen euro wegsluisde. Het geld is nog steeds weg.

De man stortte het bedrag in 2014 op de rekening van een Grieks restaurant in Duiven. Meteen daarna werd de 19,5 miljoen euro doorgestuurd naar twee rekeningen in Turkije.

De medewerker van de Belastingdienst zei dat hij het bedrag van 19,5 miljoen aan 'teruggaaf' bewust had gekozen. Volgens hem werden bedragen onder de twintig miljoen euro nauwelijks gecontroleerd. Het was de Rabobank die de verdachte overboekingen na een week alsnog ontdekte en alarm sloeg.

Frustratie

De belastingmedewerker wilde "de boel oplichten om een goeie slag te slaan". Zijn plan kwam voort uit frustratie, vertelde hij na zijn aanhouding.

"Ik was het zat, de veranderingen, het nieuwe werken, naar een andere afdeling toe. Ik zat toen te denken: het sluit hier over anderhalve maand en dan komt niemand er meer achter."

Hij vroeg een bevriende hotel- en restauranteigenaar om mee te doen. Die sluisde het geld door naar zijn Turkse zwager. Dit familielid wist zo'n 1,3 miljoen euro op te nemen voor zijn rekeningen werden geblokkeerd.

Geld weg

Pogingen het geld terug te halen, zijn tot nu toe mislukt. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de contacten met de Turkse autoriteiten "niet altijd even soepel verlopen", waardoor het grootste deel van de 19,5 miljoen euro nog altijd weg is.

Volgens het OM is de reputatie van de Belastingdienst aangetast doordat een van hun eigen ambtenaren voor een "duizelingwekkend" bedrag heeft gefraudeerd. Daarom eiste de officier van justitie vandaag vijf jaar cel.

Tegen de Griekse restauranteigenaar is drie jaar gevangenisstraf geƫist.