Droogte in Nederland: minder watergebruik en droogte houdt voorlopig aan

07.45 uur

Boeren in Overijssel hoeven zich voorlopig nog niet druk te maken over een gebrek aan water. Volgens akkerbouwer en lelieteler Marcel Markhorst is er momenteel nog genoeg oppervlaktewater aanwezig. Dat zei hij tegen RTV Oost.

Om hun land te besproeien kunnen agrariërs kiezen uit water uit waterbronnen of oppervlaktewater. "Als agrariërs oppervlaktewater willen gebruiken, melden ze dat eerst aan de waterpeilbeheerder in de regio. De beheerder beslist dan of dat mag", zegt Markhorst. die ook bestuurder is bij LTO Noord Overijssel.

Als agrariërs oppervlaktewater gebruiken terwijl er een beregeningsverbod geldt, riskeren ze een boete van 2000 euro. Toch komt dit in de praktijk bijna niet voor, zegt Markhorst: "Als je als boer goed contact houdt met de beheerder, voorkom je een boete. Die geeft de boer vaak een seintje wanneer er gestopt moet worden met sproeien."

Collega-boeren in Groningen zijn vanwege de aanhoudende droogte al begonnen met het ophalen van gerst. Normaal gesproken halen ze die eind juli binnen, maar nu gebeurt dat drie weken eerder dan normaal. "In het begin was er veel neerslag en daarna kwam er een lange periode van droogte achteraan. Dan wordt het gewas automatisch snel rijp". vertelde een van die boeren tegen RTV Noord.