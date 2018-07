Oproep heeft effect: we verbruiken minder water

Een oproep van drinkwaterbedrijven om vanwege de droogte spaarzaam om te gaan met water heeft effect gehad, meldt dagblad Trouw. In Noord-Holland merkt drinkwaterbedrijf PWN dat het verbruik inmiddels weer bijna op een normaal niveau is, terwijl er vorige week nog 40 procent meer werd afgenomen.

Voorlopig blijft wel het advies om - als het even kan - niet te sproeien, korter te douchen en je auto niet te wassen. Een dreigend watertekort is niet zozeer het probleem, maar als veel mensen in de piekuren water afnemen kan de waterdruk teruglopen en kan het water een bruine kleur krijgen.

Ook BrabantWater merkt verschil met vorige week. Het bedrijf ging ervan uit dat er 50 procent meer water verbruikt zou worden maar dat werd 40 procent. BrabantWater denkt dat de oproep daarmee te maken heeft.

Vitens merkt dat zijn klanten in Flevoland, Overijssel, Friesland, Gelderland en delen van Utrecht gehoor geven aan de oproep om hun waterverbruik te spreiden over de dag. "We zien nu dat de kraan later op de avond aangaat."