Britten vergiftigd met zenuwgas novitsjok, net als Skripal en dochter

De twee veertigers die zaterdag met vergiftigingsverschijnselen in een Engels ziekenhuis terecht zijn gekomen, hebben hetzelfde zenuwgas binnengekregen als de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

De Britse antiterreureenheid heeft bekendgemaakt dat de Britse man en vrouw met novitsjok zijn vergiftigd. De plaats Amesbury, waar dit gebeurde, ligt op 13 kilometer van Salisbury, waar de vergiftiging van de Skripals plaatsvond. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Niets in de achtergrond van de twee mensen wijst erop dat ze een doelwit zouden zijn en het is onbekend hoe ze met het gif in aanraking gekomen zijn. Het koppel werd afgelopen weekend bewusteloos gevonden, 's ochtends de vrouw (44) en in de middag de man (45).

Aanvankelijk werd gedacht dat ze vervuilde drugs hadden genomen, maar maandag werd besloten om onderzoek te doen in een laboratorium. Dat besluit werd genomen vanwege de symptomen die ze hadden.