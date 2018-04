Britten in brief aan NAVO: Rusland hield de Skripals al jaren in de gaten

Russische inlichtingendiensten hebben de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia zeker sinds 2013 bespioneerd. Dat schrijft de Britse nationale veiligheidsadviseur Mark Sedwell in een brief aan NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Volgens Sedwell heeft Rusland geprobeerd toegang te krijgen tot het e-mailaccount van de twee Russen.

In de brief schrijft hij ook dat Rusland tests heeft uitgevoerd met chemische wapens die via deurknoppen werden verspreid. Vermoedelijk zijn Sergej Skripal en zijn dochter ook vergiftigd met een variant van het zenuwgas novitsjok dat op de voordeur van de woning van Skripal was aangebracht.

Gisteren bevestigde de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) de Britse lezing dat een zenuwgas is gebruikt bij de aanval, maar de organisatie sprak in tegenstelling tot het Britse onderzoeksteam niet expliciet over novitsjok. De OPCW zei wel dat het gaat om een zenuwgas met een hoge graad van zuiverheid, dat dus alleen in een geavanceerd laboratorium kan zijn gemaakt.

'Russisch laboratorium is de bron'

De nationale veiligheidsadviseur benoemt het gebruik van novitsjok in zijn brief wel expliciet. Hij zegt dat het middel vermoedelijk is gemaakt in een laboratorium in het Russische Sjichani. Rusland zou de afgelopen tien jaar kleine hoeveelheden novitsjok hebben geproduceerd volgens de Britse inlichtingen.

Sedwell noemt het onwaarschijnlijk dat andere voormalige Sovjetstaten het wapen hebben gemaakt. Hij denkt dat alleen staten het zenuwgas kunnen maken en zegt dat het niet voor de hand ligt dat andere organisaties erachter zitten. Daarmee lijkt hij uit te sluiten dat criminele organisaties of terroristische groeperingen achter de ontwikkeling van novitsjok kunnen zitten.

Volgens de veiligheidsadviseur heeft Rusland aantoonbaar vaker via staatswege de opdracht gegeven tot moorden. "Er is geen geloofwaardige andere verklaring."

Rusland: Britten hebben geen bewijs

Rusland heeft op de aantijgingen in de brief gereageerd door een eigen onderzoeksrapport over de aanval aan te kondigen. "De Britse regering heeft nog geen bewijs gegeven voor hun officiƫle lezing. We hebben de indruk dat de regering welbewust al het mogelijke bewijs vernietigt", zei de Russische ambassadeur in Londen.

De Russische ambassadeur noemt het ook "zeer verrassend" dat de Britten zeggen dat Rusland de Skripals al vijf jaar in de gaten houdt. Hij vindt het vreemd dat de Britse diensten nooit bij Rusland hebben geklaagd, zoals gebruikelijk is in dat soort gevallen. Hij heeft ook kritiek op het feit dat de Russische consulaire dienst geen contact mocht hebben met Joelia Skripal toen zij in het ziekenhuis lag.