Yvon kampte met morbide obesitas en zocht hulp: 'Eten is nu bijzaak'

In 2016 besloot Yvon van Avermaete hulp te zoeken. Ze werd door de huisarts doorverwezen naar een obesitaskliniek. Daar volgden gesprekken met diƫtisten, trainers en gedragswetenschappers. Ze moest onder meer een dagboek bijhouden van haar eetpatroon en meer gaan sporten. Na het voortraject zou een een operatie gaan volgen, maar zover kwam het allemaal niet.

"In datzelfde jaar ben ik uitgestapt. Ik was er niet klaar voor. Ik koppelde eten aan gezelligheid. Eten was het belangrijkste in mijn leven: opstaan betekende eten, uitgaan was eten. Alles was eten. Daar wilde ik niet mee stoppen."

Vorig jaar kwam ze terug op haar beslissing. In maart dit jaar onderging ze alsnog een maagverkleining. Eten is nu niet alles meer, zegt ze. "Eten is nu bijzaak."

Haar maag is nu nog maar 20 procent van de oorspronkelijke grootte. Vier maanden na de operatie is Yvon 37 kilo afgevallen; ze heeft inmiddels een BMI van 39.