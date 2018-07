Meer mensen met zwaarste vorm van overgewicht

In vergelijking met 2016 is het percentage mensen met lichtere vormen van obesitas wel iets gedaald. Meer vrouwen dan mannen hebben obesitas. Gekeken naar leeftijdsgroepen hebben 65- tot 75-jarigen er het vaakst last van. In de categorie 20-30 jaar is het probleem het kleinst.

Los van de Nederlanders die obees zijn, heeft 36 procent matig overgewicht. Daarmee kampt de helft van de mensen in het land met overgewicht. Dat was begin jaren 80 nog 33 procent.

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het nog goed. Alleen in Italië en Roemenië was het aandeel mensen met obesitas nog lager. Op Malta is het probleem het grootst. Daar is ruim een kwart van de bevolking obees.