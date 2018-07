'Oprichter Loterijverlies opgepakt vanwege verduistering'

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft een 38-jarige man uit de kop van Noord-Holland aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij ruim 2,5 miljoen euro heeft verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting heeft betaald. In zijn woning en in twee kantoorpanden zijn de administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce in beslag genomen.

Volgens De Telegraaf en het ANP gaat het om Ferdy R., de oprichter van Stichting Loterijverlies. Die stichting werd opgericht om namens duizenden Staatsloterij-deelnemers te onderhandelen die zich misleid voelden. Een woordvoerder van de FIOD wil niet bevestigen dat het om R. gaat, maar zegt wel dat de verdachte bij een stichting betrokken is waaraan mensen inleggeld hebben betaald om geleden schade te kunnen verhalen.

De FIOD zegt dat de man vermoedelijk 2,5 miljoen euro van dat inleggeld heeft doorgesluisd naar de Kanaaleilanden. Via een vennootschap zou hij dat weer hebben teruggesluisd naar Nederland, voor de aanschaf van een villa.

Misleiding

De Stichting Loterijverlies begon enkele jaren geleden een zaak tegen de Staatsloterij, omdat die spelers zou misleiden door niet te zeggen dat er werd getrokken uit een pot waarin ook onverkochte lotnummers zaten. De Hoge Raad kwam uiteindelijk tot het oordeel dat er inderdaad sprake was van misleiding.

R. is inmiddels niet meer betrokken bij de stichting. Hij werd afgezet als bestuurder toen ontevreden Loterijverlies-deelnemers naar de rechter stapten.