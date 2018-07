Oud-VVD-voorzitter Keizer verdacht van oplichting bij overname uitvaartbedrijf

Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-VVD-partijvoorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte bij de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar hem in gang gezet, naar aanleiding van een aangifte van financieel activist Pieter Lakeman in mei vorig jaar.

In de zaak is voor bij elkaar 20 miljoen euro beslag gelegd. Het Financieele Dagblad meldt op basis van documenten die de krant in handen heeft dat op 22 mei beslag is gelegd op de woning van Keizer in Den Haag. Een van Keizers medebestuurders bij het uitvaartbedrijf, Jaap de B., is volgens het FD medeverdachte. Bij hem zou beslag zijn gelegd op een appartement in Amstelveen en een huis in Naarden ter waarde van bij elkaar 6,4 miljoen euro.

In beslag genomen

Het OM wil geen details over het strafrechtelijk onderzoek geven. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat twee mensen als verdachte zijn aangemerkt en dat de fiscale opsporingsdienst FIOD administratie in beslag heeft genomen bij het doorzoeken van vier woningen en een bedrijfspand.

Keizer zelf zegt dat hij blij is dat er onderzoek wordt gedaan en dat hij volop zal meewerken. Hij wacht de resultaten af en is er nog steeds van overtuigd dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Hij benadrukt dat het nog onzeker is of het tot een strafproces komt.

Veel te weinig betaald

Henry Keizer trad in mei vorig jaar af als voorzitter van de VVD. Hij was in opspraak gekomen door onthullingen van website Follow The Money over de overname van uitvaartvereniging De Facultatieve. Keizer kocht het bedrijf, waar hij zelf werkte, in 2012 samen met anderen.

De waarde werd geschat op 31 miljoen euro, maar het bedrijf ging voor 12,5 miljoen euro naar Keizer en zijn partners. Ook kregen ze een winstuitkering van 12 miljoen euro, die eigenlijk bedoeld was voor de leden van de crematievereniging. Keizer heeft altijd ontkend dat de overnameprijs veel te laag was.

Integriteitscommissie

Ook in zijn ontslagbrief hield Keizer vol dat er niets onoorbaars is gebeurd. "Het is nodig dat ik mij in de komende tijd concentreer op het weerleggen van de stroom van onware beschuldigingen en insinuaties die naar voren zijn gebracht."

Keizer vroeg zelf de interne integriteitscommissie van de VVD om de hele gang van zaken te onderzoeken. Die commissie schortte het onderzoek op toen Lakeman aangifte deed wegens oplichting.