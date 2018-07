'Instagram laat accounts die zelfmoord verheerlijken online staan'

Instagram doet niets wanneer mensen accounts rapporteren die zelfmoord verheerlijken. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. RTL vond honderd accounts en rapporteerde er tien, "maar daar werd niets mee gedaan".

Waarom Instagram deze profielen laat staan, is niet duidelijk. RTL Nieuws stelde later schriftelijk vragen over de zaak aan Instagram, waarna het sociale netwerk alsnog aangaf de accounts te onderzoeken. Daarna werden ook enkele accounts verwijderd.

Bebloede polsen

Het gros van de accounts, zo schrijft RTL Nieuws, plaatst berichten die zelfmoord verheerlijken of aanmoedigen. Als voorbeeld wordt een foto genoemd van treinrails met de tekst: 'Je hoeft maar één stap te nemen'.

De accounts zouden vooral worden gevolgd en beheerd door tienermeisjes en -jongens. "Sommige accounts taggen hun vriendin en schrijven 'samen naar de hemel' te willen." Daarbij wordt dan een foto geplaatst van bebloede polsen. De profielen zijn al jaren in gebruik, schrijft de site.

Zelfmoordpiek

Vanochtend werd bekend dat er een zelfmoord-piek zichtbaar is onder jongeren. Het leidde tot een pleidooi voor onderzoek naar de oorzaak hiervan.

De NOS heeft Instagram om een reactie gevraagd op de bevindingen van RTL Nieuws.