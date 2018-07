Aboutaleb: geweld slaande agent was niet proportioneel

Aboutaleb schrijft dat het incident begon toen een man en de vrouw ruzie hadden gehad met een portier in een horecazaak op het Stadhuisplein. Toen de politie de twee wilde aanhouden, probeerde de vrouw dat te voorkomen. "Ze was zowel verbaal als fysiek erg agressief. Er is geweld gebruikt om de situatie onder controle te krijgen en de verdachten aan te houden", schrijft Aboutaleb.

De burgemeester zegt dat met de agent wordt aangesproken op het gebruikte geweld. "Geoordeeld is dat de politieambtenaar in deze situatie bevoegd en gerechtvaardigd was geweld te gebruiken en dat fysiek geweld passend was. Maar de mate is in deze situatie echter als niet proportioneel beoordeeld."

De agent die door de vrouw werd uitgescholden, heeft aangifte gedaan van belediging. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek.