OM wil Nederlandse IS-vrouwen in Syrië terughalen voor vervolging

Het Openbaar Ministerie wil drie Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers die vastzitten in Koerdische kampen, terughalen naar Nederland om hen hier te berechten. Dat heeft het Landelijk Parket aan de NOS laten weten.

Justitie heeft een zogenoemd bevel tot gevangenneming van de vrouwen gestuurd aan de Koerden die de leiding hebben over de kampen in Noord-Syrië en komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de Rotterdamse rechtbank. Het OM wacht nu op een reactie van Koerdische zijde.

De Nederlandse beleidslijn is dat landgenoten die zelf naar het strijdgebied in Syrië of Irak zijn afgereisd, geen bijstand krijgen. Ze moeten zich zelf melden bij een Nederlandse diplomatieke post in Irak of Turkije. Vanaf daar kunnen ze, begeleid door de marechaussee, naar Nederland reizen. Volgens het ministerie van Justitie gaat het in het geval van de drie vrouwen om een gerechtelijk verzoek en verandert het beleid niet: Syriëgangers worden niet actief teruggehaald.

Volle kampen met oud-strijders

De Koerden hebben eerder aangegeven bereid te zijn om Nederlandse vrouwen en kinderen naar Noord-Irak te brengen. Ze zitten in hun maag met het grote aantal buitenlandse oud-strijders in hun kampen, met de vrouwen en kinderen die daarbij horen. Ze hebben de betrokken landen al eerder gevraagd hun onderdanen terug te nemen.

In de Koerdische kampen in Noord-Syrië zitten enige tientallen Nederlandse vrouwen en kinderen gevangen. Het OM zegt het liefst alle Syriëgangers te willen vervolgen.

De afgelopen tijd hebben familieleden van de IS-vrouwen en -kinderen in het voormalige strijdgebied de regering met klem gevraagd in actie te komen voor hun dochters of kleinkinderen. Ook de Kinderombudsvrouw verklaarde dat het kabinet er alles aan moet doen om de kinderen naar Nederland te halen.

Gecorrigeerd door Rutte

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in mei dat hij liet uitzoeken of kinderen van jihadisten uit de kampen kunnen worden weggehaald. Hij werd vrijwel direct gecorrigeerd door premier Rutte, die benadrukte dat hij niemand in gevaar wilde brengen bij het ophalen van de kinderen uit Noord-Syrië. Overigens hadden de Koerden ook toen al laten weten bereid te zijn de kinderen en hun moeders naar Irak te escorteren.

De Nederlandse IS-strijders die in Irak zijn beland, wacht een ander lot. Irak wil de strijders zelf vervolgen en deelt zeer forse straffen uit: veelal levenslang of de doodstraf.