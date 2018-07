'Samsung-telefoons sturen willekeurig foto's naar contacten'

Eigenaren van Samsung-telefoons maken melding van een opvallende fout. Onder meer de toptoestellen Galaxy Note 8 en de Galaxy S9 sturen ongevraagd foto's door naar contactpersonen. Het is onduidelijk bij hoeveel mensen dit probleem zich voordoet.

De berichten zouden worden verstuurd door Samsungs eigen chat-app, Samsung Berichten. Dit is de standaard berichten-app op de telefoons van het Zuid-Koreaanse concern. Volgens de berichten stuurt de app willekeurig foto's naar contactpersonen. Een gebruiker op Reddit claimt zelfs dat zijn complete fotobibliotheek naar zijn vriendin is gestuurd.

Het opvallendste aan het geheel is dat de verzender van de foto's niet zoals gebruikelijk op zijn eigen telefoon terugziet dat er iets is verstuurd, schrijft Gizmodo.

Mogelijke oorzaak

Voor een mogelijke verklaring wordt gewezen in de richting van de Rich Communication Services, kortweg rcs. Dit wordt gezien als de opvolger van sms en maakt het onder meer mogelijk om via internet foto's te versturen, waarmee de dienst in gebruik op bijvoorbeeld WhatsApp lijkt. Eerder dit jaar liet Google weten vol op deze technologie in te gaan zetten.

Maar blijkbaar is er iets fout gegaan bij de configuratie. Als oplossing wordt geadviseerd om de Samsung chat-app toegang tot de fotobibliotheek te weigeren. In Nederland is er nog geen ondersteuning voor rcs, dus het lijkt er niet op dat het probleem hier ook speelt. Samsung zegt van de meldingen op de hoogte te zijn en onderzoek te doen.