Google: sms'en op Android moet via internet, net als WhatsApp

Dit keer pakt Google het anders aan: de sleutel tot succes komt bij de providers te liggen (waarmee Google lijkt te erkennen dat er geen eigen populaire chat-app komt). De nieuwe functionaliteit werkt via de standaard Universal Profile for Rich Communication Services (RCS). Die is ontwikkeld door de telecomindustrie als reactie op de populariteit van WhatsApp. Net als die app ondersteunt de technologie een scala aan opties zoals groepschats, voice-over-internet en videobellen.

Geen end-tot-end-encryptie

Dit betekent dat het aan de providers is om RCS op Android-telefoons te ondersteunen. Volgens The Verge weet Google niet wanneer dit gaat gebeuren, de verwachting is binnen een jaar. Ook is het onduidelijk wanneer de ondersteuning in de Europese Unie en in de VS beschikbaar komt. Het betekent óók dat de standaard op de iPhone zou moeten werken. Maar of Apple van plan is dit mogelijk te maken, is onduidelijk.

Wat daarnaast ontbreekt, en dat mag in 2018 toch wel een opvallende keuze worden genoemd, is end-to-end-encryptie. Dit betekent dat berichten zo goed zijn versleuteld dat het voor de dienstverlener (in dit geval de telecomprovider) niet mogelijk is om mee te kijken.

Dit is een bewuste keuze van de providers, die vaak een goede relatie onderhouden met overheden en hen de mogelijkheid willen geven berichten te kunnen kiezen. De enige twee partijen die versleutelde berichten kunnen lezen zijn de zender en ontvanger. WhatsApp, Signal en iMessage bieden dit standaard wel aan.

Nederland

In hoeverre de chat-app op korte termijn zal worden ondersteund door providers in Nederland, is onbekend. Een woordvoerder van Google zegt in een reactie dat de ontwikkeling van de dienst nog gaande is en heeft daarnaast geen zicht op de plannen van de telecomproviders.

Tele2 laat weten er goed naar te kijken, maar gaat het pas ondersteunen als de behoefte aan de dienst groeit. "Op dit moment is dat nog niet het geval." Het moederbedrijf van T-Mobile is betrokken bij de ontwikkeling van RCS, maar ook daar is nog niet bekend vanaf wanneer de standaard wordt ondersteund.

VodafoneZiggo zegt de mogelijkheden nog te onderzoeken en weet nog niet of het de dienst gaat ondersteunen. KPN heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS.