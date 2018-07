De traagste internetverbindingen zijn over vijf jaar verleden tijd

De overheid wil dat iedereen in Nederland eerder dan gepland kan beschikken over een snelle internetverbinding. Eerder was het doel dat in 2025 alle Nederlanders de beschikking hebben over een internetverbinding van 100 megabit per seconde. Dat moet nu in 2023 geregeld zijn. De meerderheid van de Nederlanders moet dan zelfs een verbinding van 1000 megabit per seconde kunnen krijgen.

Zo'n 3 procent van de Nederlanders heeft nu nog geen of traag vast internet. Vooral in buitengebieden vinden bedrijven het soms niet rendabel om nieuwe kabels te leggen. De overheid gaat het gemeenten en provincies makkelijker maken om financiƫle steun te verlenen voor de aanleg.

"Er kunnen geen burgers en bedrijven worden achtergelaten en verstoken blijven van wat inmiddels een basisbehoefte is voor deelname aan de economie en maatschappij", staat in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet vandaag presenteert.