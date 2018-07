1 jaar cel voor Australische aartsbisschop die misbruik verzweeg

De Australische aartsbisschop Philip Wilson is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Hij heeft misbruik in de katholieke kerk in jaren 70 verzwegen.

Wilson (67), nu aartsbisschop van Adelaide, is de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. In mei werd hij hiervoor al schuldig bevonden, nu is de strafmaat bepaald.

De rechter bepaalde dat Wilson op zijn vroegst na 6 maanden in aanmerking komt voor strafvermindering. Hij hoeft niet meteen de cel in, omdat volgende maand wordt bepaald of hij zijn straf thuis kan uitzitten. Wilson heeft alzheimer.

Misbruik door priester

De geestelijke verzweeg in de jaren 70 het misbruik van vier jongens door de priester James Fletcher. Die werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en veroordeeld tot acht jaar cel.

Wilson zegt dat hij niets heeft geweten van de misdaden.